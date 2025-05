Allerta Meteo Veneto: da stasera piogge diffuse e consistenti

MeteoWeb

Dalla tarda serata di mercoledì 21 e fino al primo mattino di venerdì 23 maggio, sul Veneto sono previste “frequenti precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, più diffuse e consistenti sulle zone centro-settentrionali, sparse e intermittenti sulla pianura centro-meridionale. Non esclusi locali rovesci/temporali intensi; probabili locali massimi anche abbondanti specie tra Prealpi e Pedemontana e in occasione dei rovesci più intensi e ripetuti”. Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso di criticità, decretando lo Stato di Attenzione (allerta meteo gialla) per criticità idrogeologica sul bacino idrografico Piave Pedemontano e su quello Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. L’avviso ha validità dalla mezzanotte di oggi alle 8 di venerdì 23 maggio.

