Allerta Meteo Veneto: al via rovesci e temporali anche forti

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la regione, valida dalle 14 di oggi e per tutta la giornata di domani, lunedì 5 maggio. Emessa anche allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sui bacini di Piave Pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento. “Dal primo pomeriggio di domenica, instabilità in aumento a partire dalle Dolomiti con probabili rovesci e temporali sparsi in successiva parziale estensione alla pianura; lunedì tempo instabile/perturbato con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale specie tra Prealpi e pianura. Saranno possibili rovesci/temporali localmente forti e con quantitativi anche abbondanti in corrispondenza dei fenomeni più persistenti o ripetuti”, si legge nel bollettino di allerta.

