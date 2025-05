Allerta Meteo Veneto, continuano piogge e temporali forti: accumuli localmente abbondanti

MeteoWeb

Il Meteo regionale del Veneto segnala tra il pomeriggio/sera di lunedì 5 maggio e la prima parte di martedì 6, “tempo in prevalenza instabile, a tratti perturbato, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente anche forti, più frequenti sulle zone centro-settentrionali e con quantitativi localmente abbondanti specie sui settori orientali dove i fenomeni potranno risultare più persistenti o ripetuti. Fenomeni più irregolari nella seconda parte di martedì”.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha quindi diramato un’allerta meteo gialla (fase operativa di attenzione) per criticità idrogeologica per temporali in tutto il territorio regionale. Fase di attenzione per criticità idrogeologica in tre bacini del Veneto: VENE-H (Piave Pedemontano, BL-TV), VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, VE-TV-PD), e VENE-G (Livenza, Lemene e Tagliamento, VE-TV); in quest’ultima zona l’allerta sarà gialla anche per criticità idraulica. L’avviso è valido dalle 14 di oggi alle 14 di domani, martedì 6 maggio.

