Allerta Meteo Veneto: oggi e domani ancora temporali, forti in pianura

MeteoWeb

Il Meteo regionale del Veneto segnala che tra il pomeriggio di martedì 6 e la mattinata di mercoledì 7 maggio, il tempo sarà “ancora instabile, con precipitazioni irregolari, più frequenti sulla pianura dove saranno possibili forti rovesci (anche temporaleschi), specie sulle zone centro-meridionali: localmente tali rovesci potranno essere ripetuti/persistenti e dar luogo a quantitativi di pioggia consistenti, soprattutto in prossimità della fascia costiera”. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dunque previsto – dalle 14 di oggi alla stessa ora di domani, mercoledì 7 maggio, – la fase operativa di attenzione (allerta meteo gialla) per criticità idrogeologica temporali in 4 bacini del Veneto: VENE-D (Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige; RO-VR), VENE-E (Basso Brenta-Bacchiglione; PD-VR-VI-VE-TV), VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; VE-TV-PD) e VENE-G (Livenza, Lemene e Tagliamento; VE-TV); in quest’ultima zona l’allerta sarà gialla anche per criticità idraulica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.