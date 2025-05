Allerta Meteo Veneto: ancora rovesci e temporali forti in pianura

MeteoWeb

Oggi e fino alle prime ore di giovedì 8 maggio, in Veneto “tempo instabile con probabili rovesci sparsi, anche temporaleschi. I fenomeni potrebbero risultare localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate) sulle zone di pianura”, si legge nel bollettino di allerta emanato dalla Protezione Civile regionale del Veneto, che ha previsto dalle 14.00 di oggi fino alle ore 9.00 di domani, giovedì 8 maggio, la fase operativa di attenzione (allerta meteo gialla) per rischio idrogeologico per temporali in quattro bacini: VENE-D (Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige), VENE-E (Basso Brenta-Bacchiglione), VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna) e VENE-G (Livenza, Lemene e Tagliamento).

In caso di temporali, lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione. Possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori collinari delle zone in allerta; possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati o sottopassi.

