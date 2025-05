Allerta Meteo Veneto: altre piogge, codice giallo per il Livenza

MeteoWeb

Il Meteo regionale del Veneto prevede per il pomeriggio e la sera di oggi, “tempo variabile, a tratti instabile, specie sulle zone montane/pedemontane dove saranno maggiormente probabili delle precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio; successivamente, tra la notte e la mattinata di domani, venerdì 9, delle precipitazioni sparse saranno maggiormente probabili sui settori centro-sud di pianura e costa con possibilità di qualche rovescio od occasionale temporale specie verso la costa”.

Alla luce di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido dalle 14 di oggi, giovedì 8 maggio, alle 14 di domani. È dichiarata la fase di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica per il bacino VENE-G (Livenza, Lemene e Tagliamento). La criticità è riferita al fiume Livenza, per l’innalzamento dei livelli nella parte vallica del fiume, con probabile superamento della prima soglia idrometrica generalmente contenuto all’interno dell’alveo.

