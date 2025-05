Allerta Meteo, weekend di forti temporali al Nord/Est: attenzione in FVG! Ancora maltempo la prossima settimana: arrivano altri 2 Cicloni

MeteoWeb

Continua all’insegna del maltempo il mese di maggio sull’Italia, con fenomeni estremi che colpiranno il nostro Paese a breve, medio e lungo termine. In questo weekend, in una situazione generale di miglioramento dopo il transito del Ciclone Afro-Mediterraneo Ines che risale l’Europa orientale e domani raggiungerà addirittura la Russia, continueranno forti temporali pomeridiani e serali soprattutto al Nord/Est. Il Friuli Venezia Giulia è esposto a fenomeni molto estremi, sia stasera che domani sera. Si tratta di forti temporali con nubifragi e grandinate, alimentati dal grande Ciclone che sta provocando forte maltempo sull’Europa Centro/Orientale.

Questi fenomeni si estenderanno anche a Slovenia e Croazia, e sono alimentati proprio dal grande Ciclone sull’Europa Centro/Orientale. Le mappe del modello Moloch per oggi e domani sono eloquenti rispetto ai fenomeni violenti attesi al Nord/Est nelle prossime ore:

Ma il maltempo proseguirà anche la prossima settimana. Lunedì 19 Maggio sarà l’unica giornata di tregua, prima dell’arrivo del nuovo Ciclone proveniente da Spagna e Francia: martedì 20 inizierà la nuova ondata di maltempo che poi mercoledì 21 alimenterà fenomeni estremi in tutto il Centro/Nord. Un altro Ciclone di origine Artica raggiungerà il Mediterraneo tra 22 e 23 maggio, colpendo dapprima la Spagna e poi anche l’Italia nel prossimo weekend (24 e 25 maggio). La prossima settimana, quindi, avremo altri due cicloni sul nostro Paese e sarà un’altra settimana all’insegna del forte maltempo, con intensi temporali, grandinate, fenomeni meteo estremi e temperature che si manterranno basse in tutto il Centro/Nord, e altalenanti al Sud.

Tutti i dettagli nel video:

