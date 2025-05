Allerta per la 1ª Tempesta Tropicale nel Pacifico orientale: “Alvin” in arrivo?

MeteoWeb

Il National Hurricane Center degli Stati Uniti (NHC) sta monitorando attentamente un’area nel Pacifico orientale, a Sud/Ovest delle coste del Messico, dove potrebbe formarsi nei prossimi giorni la prima tempesta tropicale della stagione 2025. Se le condizioni attualmente in atto continueranno a evolversi, la perturbazione potrebbe ricevere il nome di Tempesta Tropicale Alvin.

Un disturbo in evoluzione

Attualmente, un’ampia zona di bassa pressione sta generando rovesci e temporali non organizzati al largo della costa pacifica messicana. Secondo l’NHC, le condizioni atmosferiche sono favorevoli a uno sviluppo graduale del sistema, e le probabilità di formazione di una depressione tropicale entro 48 ore stanno aumentando sensibilmente. Il picco di attività è atteso verso metà settimana.

Rischi per la costa messicana

La perturbazione si trova a diverse centinaia di km dalla costa messicana e si muove lentamente verso Nord/Ovest. Le previsioni suggeriscono che, qualora si sviluppasse in depressione o tempesta tropicale, il sistema potrebbe avvicinarsi parzialmente alla costa, causando mareggiate, correnti di risacca e precipitazioni, anche se l’impatto diretto resta al momento improbabile.

L’inizio della stagione

La stagione degli uragani per il bacino del Pacifico orientale è ufficialmente iniziata il 15 maggio, anticipando di circa 2 settimane quella dell’Atlantico. Alvin sarebbe il primo nome della lista per il 2025. Storicamente, molte delle tempeste del Pacifico orientale seguono una traiettoria verso Ovest-Nord/Ovest e tendono a dissiparsi in mare aperto. Tuttavia, casi recenti come l’uragano di categoria 5 Otis ad Acapulco nel 2023 e i resti di Hilary che hanno colpito il Sud/Ovest degli Stati Uniti, ricordano che i pericoli non sono da sottovalutare.