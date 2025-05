Allerta tornado, USA senza tregua: milioni a rischio tra Nebraska, Oklahoma e Texas

MeteoWeb

Non è ancora finita. Dopo un weekend di paura segnato da oltre venti vittime, una nuova e pericolosa ondata di temporali violenti e tornado continua a minacciare milioni di persone negli Stati Uniti centrali. Le Grandi Pianure, in particolare Nebraska, Kansas, Oklahoma e gli Stati limitrofi, restano sotto osservazione per la possibile formazione di supercelle in grado di generare tornado di lunga durata, con effetti devastanti al suolo.

Massima allerta nelle regioni centrali: ancora rischio tornado

Secondo il NOAA Storm Prediction Center, il rischio di fenomeni estremi non solo persiste, ma si manterrà elevato almeno fino a metà settimana. Dopo il livello 4 su 5 di rischio emesso per la giornata di domenica, anche lunedì e martedì sono contrassegnati da un’allerta di livello 3. Le stesse aree già colpite dai tornado mortali di venerdì sono nuovamente nel mirino delle tempeste.

Allerta tornado già attiva per alcune porzioni di Colorado, Kansas e Nebraska fino alle 20:00 MDT, con una seconda allerta in vigore fino alle 22:00 per il sud del Kansas, l’Oklahoma centrale e parte del Texas Panhandle. Le previsioni indicano che i fenomeni più violenti si svilupperanno dopo il tramonto, proseguendo per tutta la notte fino alle prime ore di lunedì.

Il pericolo nascosto dei tornado notturni

Tornado in notturna? È lo scenario peggiore. La difficoltà nel rilevarli visivamente e la possibilità che colgano la popolazione nel sonno rendono questi eventi molto più pericolosi rispetto a quelli diurni. I meteorologi avvertono: la probabilità di tornado forti è elevata, con possibili eventi classificabili come EF-2 o superiori.

Un tornado è stato avvistato vicino a Denver, mentre un altro ha colpito l’area di Bennett, segnalando un’intensificazione preoccupante del sistema.

Temporali violenti anche oggi e martedì

Il maltempo non si limiterà alla domenica. Lunedì il livello di rischio rimane molto alto in Nebraska sud-orientale, Kansas orientale, Oklahoma orientale, Texas settentrionale e gran parte di Arkansas e Missouri. Le stesse minacce restano attive: grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento distruttive e tornado potenzialmente intensi.

Anche martedì non porterà tregua. L’evoluzione del fronte temporalesco spingerà il maltempo verso Missouri orientale, Kentucky, Mississippi, Alabama e Tennessee, con il rischio concreto di nuovi tornado e precipitazioni torrenziali.

Cresce la preoccupazione per le comunità già colpite

Mentre il sistema si sposta verso est, restano critiche le condizioni in Missouri e Kentucky, dove sono ancora in corso le operazioni di soccorso dopo i devastanti eventi del weekend. Gli stessi territori sono nuovamente a rischio, aumentando il timore per nuove situazioni di emergenza.

Maltempo verso la East Coast: rischio alluvioni lampo

Entro mercoledì, l’instabilità raggiungerà la costa orientale. Anche se le tempeste potrebbero attenuarsi in intensità, le piogge saranno localmente molto intense, con potenziale rischio idrogeologico, soprattutto in aree già sature o urbanizzate.

Il mese più pericoloso dell’anno: maggio e i tornado

Maggio è da sempre considerato il mese più critico per i tornado negli Stati Uniti. Il motivo? L’interazione tra masse d’aria calda e umida provenienti dal Golfo del Messico e correnti più fredde da nord, alimentate da un getto polare particolarmente attivo. Queste condizioni favoriscono la nascita delle supercelle, i temporali più pericolosi in assoluto.

La NOAA conferma: ogni anno, maggio registra in media quasi 300 tornado, un dato superiore anche ai già intensi mesi di giugno e aprile.