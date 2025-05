Alluvione di Sarno, il commosso ricordo dei Vigili del Fuoco | FOTO

MeteoWeb

Ventisette anni fa, tra il 4, il 5 e il 6 maggio 1998, una massa di fango e detriti si staccò dalla montagna sovrastante i Comuni di Quindici (AV), Sarno, Siano e Bracigliano (SA). Erano le 15 quando a Sarno una prima frana sfiorò alcune abitazioni. Poi, tra le 20 e le 24, un’interminabile sequenza di colate fangose travolse tutto: case, scuole, ospedali. Furono 160 le vittime, di cui 137 nella sola Sarno. In quelle ore, i vigili del fuoco operarono in condizioni estreme, cercando e salvando vite nel fango.

Tra le storie simbolo, ricordano i pompieri in una nota, quella di Roberto Robustelli: rimasto intrappolato per 72 ore sotto terra, fu localizzato e salvato grazie all’intervento di una squadra di vigili del fuoco. Il pompiere Mario Salatiello si calò per raggiungerlo: “Se non vieni fuori tu, scendo giù io e ti vengo a prendere”. Pochi giorni dopo, il vigile del fuoco venticinquenne Marco Mattiucci, ferito durante i primi soccorsi a Episcopio, non riuscì a sopravvivere, ricordano i pompieri in un commosso ricordo.

