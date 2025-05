Alluvione Emilia Romagna 2023, l’impegno dei Vigili del Fuoco | VIDEO

MeteoWeb

Il 15 maggio 2023, piogge eccezionali colpirono l’Emilia Romagna, provocando gravi danni nelle province di Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, e causando la morte di 15 persone. A due anni da quei giorni drammatici, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ricorda il grande sforzo operativo messo in campo per assistere le comunità colpite: in quasi tre mesi furono svolti oltre 20.000 interventi, tra cui 8.000 nella provincia di Ravenna, 5.300 a Forlì-Cesena, 5.100 nel Bolognese e 1.315 nel Riminese.

Più di 35.000 Vigili del Fuoco si alternarono nelle operazioni di soccorso. Nei momenti più intensi furono attive ogni giorno 50 unità per il coordinamento degli interventi, 330 soccorritori acquatici, 80 operatori con pompe e idrovore, 40 unità SAF e 25 sommozzatori, supportati da 400 mezzi al giorno, tra elicotteri, droni, natanti e mezzi movimento terra.

La componente aerea del Corpo effettuò oltre 300 missioni di recupero, soccorrendo 12 persone ospedalizzate, 6 bambini, una donna incinta e numerose persone in stato di ipotermia o con fragilità sanitarie.

Nel secondo anniversario dell’alluvione, i Vigili del Fuoco rinnovano la vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutte le comunità colpite, custodendo la memoria di “uno degli interventi più complessi e intensi degli ultimi anni”.