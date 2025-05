Alluvione in Francia, situazione drammatica nel Var: Le Lavandou sott’acqua, un morto | VIDEO

MeteoWeb

Una giornata drammatica ha colpito la regione del Var, nel Sud della Francia, dove un violento temporale ha provocato ingenti danni e almeno una vittima. A Le Lavandou una persona è stata trovata senza vita in seguito alle forti piogge che si sono abbattute nella mattinata: è quanto ha comunicato la prefettura del Var in una nota ufficiale, confermando anche la scomparsa di un’altra persona, le cui ricerche sono tuttora in corso.

Piogge torrenziali e allerta

Il maltempo ha interessato un’ampia area della regione, colpendo duramente i comuni di Le Lavandou, Vidauban, Le Luc, La Garde-Freinet, Grimaud, Collobrières, La Môle, Cavalaire e Bormes-les-Mimosas. In particolare, nel quartiere di Cavalière (Lavandou), si sono registrati ben 256 mm di pioggia in un’ora, un dato eccezionale che ha causato l’interruzione dell’erogazione di acqua ed elettricità e ha isolato completamente la zona a causa del blocco della strada dipartimentale.

La prefettura ha disposto il prolungamento dell’allerta arancione per temporali fino alle ore 14, invitando la popolazione alla massima prudenza.

Oltre 200 pompieri mobilitati

Per fronteggiare l’emergenza, sono stati mobilitati 200 vigili del fuoco, che hanno già effettuato una cinquantina di interventi, molti dei quali per salvataggi e operazioni di messa in sicurezza, specialmente nei territori di Le Lavandou e La Môle. Sono in arrivo rinforzi dai dipartimenti limitrofi, tra cui le Bouches-du-Rhône, le Alpes-Maritimes e l’unità di sicurezza civile n. 7 di Brignoles.

Danni significativi nel centro urbano

Secondo quanto riportato sulla pagina Facebook ufficiale del comune di Le Lavandou, i danni materiali sono estesi: colpite le strutture sportive del centro città e numerose abitazioni. Le autorità locali, in coordinamento con la prefettura, stanno organizzando gli interventi di ripristino e assistenza alla popolazione.