Alluvione in India, piogge eccezionali a Mumbai: allerta rossa e disagi in tutta la città | FOTO e VIDEO

Mumbai è stata investita da un eccezionale evento meteorologico che ha infranto un record di 107 anni per il mese di maggio. In sole 24 ore, la città dell’India ha registrato precipitazioni torrenziali che segnano l’arrivo più anticipato del monsone degli ultimi 25 anni. L’India Meteorological Department (IMD) ha diramato un’allerta rossa per Mumbai, Thane e Raigad, prevedendo ulteriori rovesci intensi, accompagnati da raffiche di vento fino a 60 km/h e attività elettrica.

Tra le 9 e le 10 del mattino, la stazione di Nariman Point ha rilevato 104 mm di pioggia in un’ora. Piogge intense hanno interessato anche Colaba (83 mm), Malabar Hill (63 mm) e Grant Road (67 mm), mentre le zone orientali hanno registrato accumuli inferiori. L’intensità e la distribuzione irregolare delle precipitazioni hanno causato allagamenti diffusi, soprattutto nelle aree a bassa quota.

Le piogge sono il risultato di una convergenza precoce tra venti monsonici sudoccidentali e instabilità atmosferica locale, favorita da un’umidità elevata e da un forte riscaldamento diurno. Il Dipartimento meteorologico ha mantenuto un’allerta arancione su altre zone costiere del Maharashtra, segnalando la possibilità di ulteriori precipitazioni estreme nelle prossime ore.