Alluvione lampo in Nigeria: 36 morti e decine di case distrutte a Mokwa

Una violenta alluvione lampo ha colpito la città di Mokwa, nello Stato nigeriano di Niger, causando almeno 36 vittime e distruggendo oltre 50 abitazioni. Il bilancio, destinato purtroppo ad aumentare, è stato aggiornato dall’Agenzia per la gestione delle emergenze statale (Sema), che ha recuperato 11 corpi nella mattina, oltre ai 25 già trovati. Ci sono ancora dispersi, e le ricerche sono in corso in varie aree colpite, ha riportato il portavoce Ibrahim Audu Husseini.

L’inondazione è stata provocata dalle forti piogge di mercoledì sera, previste con anticipo dall’Agenzia meteorologica nazionale, che aveva segnalato il rischio di alluvioni in 15 stati. La stagione delle piogge è appena iniziata, ma i cambiamenti climatici stanno già intensificando la frequenza e la violenza degli eventi estremi in Nigeria.

Il Paese è colpito ogni anno da gravi alluvioni, causate da precipitazioni torrenziali, infrastrutture insufficienti e pratiche urbanistiche pericolose, come la costruzione di case su corsi d’acqua e il cattivo smaltimento dei rifiuti.