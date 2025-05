Alluvione in Thailandia, esonda il fiume Sai: case allagate e allarme malattie | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’intensa ondata di maltempo ha causato l’esondazione del fiume Sai nella notte di sabato nel distretto di Mae Sai, provincia di Chiang Rai, in Thailandia, provocando gravi allagamenti. L’acqua ha superato gli argini, sommerso abitazioni e costretto decine di residenti all’evacuazione d’emergenza, con livelli che hanno raggiunto un metro.

Le autorità hanno istituito 4 rifugi temporanei per accogliere gli sfollati, mentre militari e protezione civile lavorano per rinforzare gli argini e liberare il ponte Thai-Myanmar da detriti accumulati. La presenza di sostanze tossiche, tra cui arsenico, miscelate alle acque reflue provenienti dalle miniere a monte in Myanmar, ha alimentato timori di malattie trasmesse dall’acqua.

Nonostante una lieve diminuzione del livello del fiume, si attende una seconda ondata di piena nelle prossime ore.