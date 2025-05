Alluvione in Turchia: violento nubifragio travolge Kadirli | VIDEO

MeteoWeb

Un violento nubifragio ha colpito la città di Kadirli, nella provincia di Osmaniye, in Turchia, causando gravi disagi. Il Bülbül Deresi è esondato, trascinando via numerosi veicoli. Particolarmente colpita la zona di Şehit Mustafa Yağız Mahallesi, dove le acque impetuose hanno causato danni e blackout elettrici. Diverse squadre sono impegnate nelle operazioni di soccorso, evacuazione e pulizia. Proseguono le allerte meteo e i monitoraggi per prevenire ulteriori emergenze.

Alluvione in Turchia: strade come fiumi a Kadirli

Alluvione in Turchia: Kadirli sott'acqua

Alluvione in Turchia: auto trascinate via dalla furia dell'acqua Kadirli

Alluvione in Turchia: situazione drammatica a Kadirli