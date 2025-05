Alluvione nel villaggio di Kasaba: oltre 100 morti, molti bambini | VIDEO

MeteoWeb

Sono più di 100 le vittime causate dalle alluvioni che hanno colpito un villaggio nell’est della Repubblica democratica del Congo. Tra di loro si contano anche molti bambini, travolti dall’inondazione mentre dormivano, come dichiarato da funzionari locali all’Afp. Le alluvioni sono state causate dalle forti piogge che, facendo straripare il fiume Kasaba, hanno travolto l’omonimo villaggio, situato nella provincia del Sud Kivu. Durante la notte, le piogge inarrestabili hanno trasportato con loro “tutto ciò che incontravano: grosse pietre, grandi alberi e fango, prima di abbattere le case sulla riva del lago – ha raccontato Bernard Akili, funzionario locale – Le vittime sono principalmente bambini e anziani”.

Oltre ai morti, si contano anche 28 feriti e 150 case distrutte. L’amministratore della regione, Sammy Kalonji, ha precisato i numeri della catastrofe, sostenendo che i morti sono almeno 104, mentre si contano “enormi danni materiali”. Un altro residente, invece, ha riferito che i corpi ritrovati ammonterebbero ormai a 119.

Il villaggio, situato sulle rive del lago Tanganyika, è accessibile solo via lago e non dispone di rete internet, come dichiarato da un operatore umanitario del luogo. Solo nel 2023, le alluvioni hanno ucciso 400 persone in diverse comunità situate sulle rive del lago Kivu, nella provincia del Sud Kivu.