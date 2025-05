Alluvioni in Cina, situazione drammatica tra Guangdong e del Guangxi: 5 morti | VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge e conseguenti alluvioni nelle province meridionali del Guangdong e del Guangxi, in Cina, hanno causato la morte di 5 persone e diversi dispersi nel fine settimana, mentre le autorità hanno emesso allerte per forti piogge, inondazioni in montagna e disastri geologici nel Sud del Paese. Il Centro meteorologico nazionale cinese ha emesso diverse allerte in merito a forti piogge nelle aree di Jiangxi, Zhejiang, Fujian, Guangxi, Guangdong e nella provincia nordoccidentale dello Xinjiang, ha riportato l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua.