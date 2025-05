Alluvioni estreme in Australia: in 48 ore oltre 4 mesi di pioggia | FOTO

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo sta colpendo il Sud/Ovest dell’Australia, con conseguenti alluvioni: in soli 2 giorni sono caduti oltre 415 mm di pioggia, l’equivalente di 4 mesi di precipitazioni. Le piogge torrenziali hanno causato inondazioni diffuse, sommergendo strade e abitazioni con acqua fangosa e costringendo centinaia di residenti a rifugiarsi sui tetti in attesa dei soccorsi.

Particolarmente critica la situazione nella città di Taree, a circa 300 km da Sydney, dove il fiume omonimo ha superato i livelli record del 1929, raggiungendo i 6,3 metri. Il ministro dei Servizi di emergenza del Nuovo Galles del Sud, Jihad Dib, ha spiegato: “La pioggia sta cadendo con violenza e non drena, in parte perché il terreno è saturo e i fiumi sono in piena”.

Secondo le autorità, oltre 16mila persone resteranno isolate almeno fino a domani, mentre si prevedono ulteriori 200 mm di pioggia nelle prossime 48 ore. Dallas Byrnes, capo dei Servizi di emergenza statali, ha dichiarato all’ABC che “la situazione è in peggioramento” e che numerosi salvataggi sono già avvenuti da tetti e piani superiori delle abitazioni.