Alluvioni record in Australia: un morto e 3 dispersi, “piogge mai viste prima”

Una delle peggiori ondate di maltempo degli ultimi decenni sta colpendo duramente la costa orientale dell’Australia, con piogge torrenziali e alluvioni che hanno causato una vittima, 3 dispersi e richiesto centinaia di salvataggi nel Nuovo Galles del Sud. Le autorità locali parlano di un evento senza precedenti: “Abbiamo visto più pioggia e più alluvioni di quante ne abbiamo mai registrate prima“, ha dichiarato il Ministro dei Servizi di Emergenza Jihad Dib.

Alluvioni in Australia, piogge record

Dalla giornata di martedì, il maltempo ha investito la regione a Nord di Sydney con intensità crescente. In alcune località, come Taree, si è registrata in sole 24 ore la quantità di pioggia solitamente attesa in un mese. In particolare, le precipitazioni hanno superato i 30 cm in alcune aree, un dato che ha infranto i precedenti record locali risalenti al 1929.

Il Premier del Nuovo Galles del Sud, Christopher Minns, ha lanciato l’allarme: circa 50mila persone sono state avvisate di prepararsi all’evacuazione o alla possibilità di rimanere isolate a causa delle acque in piena. “Ci aspettiamo altre cattive notizie“, ha affermato durante una conferenza stampa.

Vittime e soccorsi

La prima vittima accertata è un uomo di 63 anni, il cui corpo è stato recuperato mercoledì da un’abitazione allagata nella cittadina di Moto. Le cause esatte del decesso verranno stabilite da un medico legale, che valuterà anche l’eventuale presenza di condizioni mediche pregresse.

Le ricerche continuano per 3 dispersi: una donna di 60 anni, un giovane di 25 e un uomo di 49. Il Commissario dei Vigili del Fuoco, Jeremy Fewtrell, ha espresso profonda preoccupazione: “Temiamo seriamente per la loro sorte“.

Nelle ultime 24 ore, oltre 330 salvataggi sono stati effettuati, spesso in condizioni estreme, con l’uso di elicotteri per trarre in salvo persone rimaste bloccate sui tetti o sulle verande.

La gestione dell’emergenza

Tra le zone maggiormente colpite si contano Taree, Kempsey, Port Macquarie, Coffs Harbour e Bellingen. Alcune comunità, come dichiarato dallo stesso Fewtrell, non avevano mai conosciuto inondazioni nella storia recente, ma ora si ritrovano completamente sommerse.

Per far fronte all’emergenza, sono stati aperti 14 centri di evacuazione, dove la popolazione può trovare riparo e assistenza. Le autorità stanno coordinando sforzi su larga scala per gestire una crisi che si prospetta ancora lunga.