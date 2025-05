AlphaEvolve: l’IA di Google DeepMind che riscrive il codice e rivoluziona l’efficienza

MeteoWeb

Una nuova frontiera nell’intelligenza artificiale generativa si apre con AlphaEvolve, il sistema sviluppato da Google DeepMind capace di evolvere algoritmi complessi e generare codice informatico in modo autonomo. Già operativo all’interno di Google, AlphaEvolve ha dimostrato un impatto significativo, ottimizzando i data center con un recupero dello 0,7% delle risorse globali dell’azienda grazie a un’innovativa euristica per la gestione dei carichi di lavoro.

“AlphaEvolve è un agente di programmazione AI basato su Gemini in grado di fare nuove scoperte in ambito informatico e matematico“, ha dichiarato Matej Balog di Google DeepMind, in un’intervista a VentureBeat. Il sistema non si limita a semplici funzioni, ma esplora strutture logiche sofisticate su centinaia di righe di codice. Tra i successi, spicca l’accelerazione del 23% di una procedura chiave nei modelli AI di Google, con una conseguente riduzione dell’1% del tempo di addestramento dei modelli linguistici.

Inoltre, AlphaEvolve introduce un sistema di valutazione automatica delle risposte per ridurre le imprecisioni dei sistemi AI, selezionando la soluzione più accurata. Sorprendenti i risultati anche nella matematica teorica, con la scoperta di nuovi algoritmi per la moltiplicazione di matrici che superano il metodo di Strassen e una nuova configurazione record per il problema del kissing number in 11 dimensioni.

Basato sui modelli Gemini, AlphaEvolve utilizza un processo evolutivo di mutazione, selezione e verifica automatica. Google DeepMind sta lavorando a un’interfaccia utente e ha aperto un programma di accesso anticipato per estendere l’applicazione di AlphaEvolve a settori come la scoperta di farmaci e la scienza dei materiali.