Alpini, Mattarella: “esempio di onore, senso del dovere, umanità e dedizione”

MeteoWeb

“Mi è grato porgere il saluto della Repubblica a tutti gli Alpini e ai loro familiari riuniti a Biella in occasione della 96ª adunata nazionale. In questo giorno di festa, in cui diverse generazioni di Alpini in servizio e in congedo si uniscono nel celebrare la storia del Corpo per affermare i valori di fraternità e solidarietà propri all’Ana, un commosso pensiero va agli Alpini ”che sono andati avanti”, ai caduti della specialità“: così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero. “Il vostro Sodalizio – prosegue Mattarella – si distingue nelle attività di volontariato per il contributo offerto al sistema di Protezione Civile nazionale e regionale, prova del vostro permanente impegno patriottico a favore della collettività. Le Penne Nere, sino alle più recenti missioni internazionali, così come nelle presenze sul Territorio nazionale, per contribuire alla cornice di sicurezza dei cittadini, sono sempre esempio di onore, senso del dovere, umanità e dedizione. A tutti i partecipanti all’adunata – conclude il Presidente della Repubblica – giunga l’augurio di pieno successo della giornata“.