Alpini, Pichetto: “simbolo dell’Italia che non si tira mai indietro”

“Gli Alpini sono il simbolo dell’Italia che non si tira mai indietro e presidio insostituibile per il nostro Paese. Punto di riferimento per le comunità, in prima linea nelle emergenze, nella protezione civile, nella tutela del territorio e nella salvaguardia dell’ambiente montano“: è quanto ha affermato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, oggi a Biella. “I loro valori – spirito di servizio, dedizione e responsabilità – sono gli stessi che guidano ogni giorno chi lavora per una Nazione più sicura, sostenibile e giusta. In questa ricorrenza speciale ci uniamo al Paese nel dire grazie a tutte le donne e gli uomini delle Penne Nere: custodi della memoria e costruttori di futuro“.