Alpinista britannico scala l’Everest per la 19esima volta: è record

Kenton Cool, guida alpina britannica, ha scalato oggi l’Everest per la diciannovesima volta, battendo il proprio record di ascensioni della montagna più alta del mondo per una guida non sherpa. Cool, 51 anni, originario dell’Inghilterra sudoccidentale, ha raggiunto la vetta di 8.849 metri insieme ad altri alpinisti e stava bene durante la discesa. Il britannico ha scalato l’Everest per la prima volta nel 2004 e da allora lo ha fatto quasi ogni anno.

Il numero più alto di scalate dell’Everest è 30, realizzato dalla guida sherpa nepalese Kami Rita, che si trova attualmente sulla montagna e dovrebbe tentare nuovamente la scalata nei prossimi giorni.