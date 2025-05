Alto Adige, sotto controllo fuoriuscita anomala da una diga in Val d’Ultimo

MeteoWeb

È in corso il monitoraggio di un’anomala fuoriuscita d’acqua da una diga idroelettrica in Val d’Ultimo, Alto Adige. La notizia è stata riportata dal portale Stol.it che cita la società Alperia, che gestisce l’impianto del lago di Zoccolo. Da ieri, grandi quantità d’acqua stanno fuoriuscendo da un cunicolo situato vicino alla diga, provocando un significativo aumento del flusso del rio Valsura. I Vigili del fuoco volontari hanno monitorato la situazione durante tutta la notte. Per precauzione, sono stati chiusi un parco giochi e alcuni campi da tennis situati lungo la riva. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Tuttavia, un falso allarme ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti: un messaggio fake, diffuso su un gruppo WhatsApp di controllo del vicinato della Val d’Ultimo (con circa mille iscritti), annunciava erroneamente l’evacuazione delle abitazioni lungo il rio Valsura. Il Comune e i Vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate da parte dei cittadini preoccupati.