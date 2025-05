Amber Heard annuncia la nascita di 2 gemelli, per la rete Musk sarebbe il padre

MeteoWeb

Amber Heard è di nuovo mamma. L’attrice ha annunciato su Instagram la nascita di 2 gemelli, chiamati Agnes e Ocean, senza rivelare l’identità del padre, come già avvenuto per la primogenita Oonagh, nata nel 2021. La notizia ha subito riacceso le speculazioni sul presunto coinvolgimento di Elon Musk, ex compagno dell’attrice, tra il 2016 e il 2018. Durante quella relazione, secondo alcune fonti, la coppia avrebbe creato e congelato embrioni. Negli anni successivi, la gestione del materiale biologico sarebbe diventata oggetto di contesa. Secondo l’attrice Jennifer Howell, citata dal Daily Mail, Musk avrebbe voluto distruggere gli embrioni, mentre Heard era intenzionata a conservarli. Una disputa legale, stando a queste indiscrezioni, sarebbe stata avviata tra i 2.

Heard ha affrontato problemi di fertilità e ha avuto la sua prima figlia tramite madre surrogata, un percorso che potrebbe essere stato seguito anche per i gemelli appena nati.

Musk, noto per le sue posizioni, ha più volte dichiarato l’intenzione di avere molti figli per contrastare il calo demografico globale. Il silenzio sulla paternità alimenta i sospetti, ma al momento nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte dell’imprenditore.