Ambiente, oltre 1.200 studenti e volontari raccolgono più di 500 sacchi di rifiuti dalla foce dei Regi Lagni a Castel Volturno | FOTO

MeteoWeb

Una giornata straordinaria di cittadinanza attiva ha visto protagonisti oltre 1.200 studenti e volontari sul litorale di Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove nella mattinata di venerdì 9 maggio si è svolta una grande iniziativa di raccolta rifiuti promossa da Plastic Free Onlus. Un’ondata di entusiasmo, impegno e speranza ha attraversato la spiaggia nei pressi della foce dei Regi Lagni, coinvolgendo 12 istituti scolastici provenienti da tutta la Campania.

Organizzata dal referente regionale Plastic Free, Francesco Gallina, insieme a Laura Lombardi (referente provinciale Caserta), Silvana Cantone (referente Napoli) e Bruno Marfè (referente comunale di Castel Volturno), la giornata ha unito sensibilizzazione ambientale, socializzazione e divertimento. La spiaggia, rispetto all’ultima eccezionale raccolta svoltasi nel 2022 che portò al ritorno della nidificazione della tartaruga caretta caretta su queste coste, è apparsa in condizioni leggermente migliori, ma l’inquinamento resta una piaga tangibile: sono stati raccolti oltre 500 sacchi di rifiuti e diversi ingombranti.

“È stata una festa, ma anche una presa di coscienza collettiva – ha dichiarato Francesco Gallina (Plastic Free) –. I ragazzi avrebbero voluto fare ancora di più, li abbiamo dovuti contenere per motivi di sicurezza, ma l’entusiasmo era travolgente. Questo dimostra che, se camminiamo insieme, i problemi si affrontano davvero”.

L’evento ha rappresentato anche un importante momento di incontro tra le nuove generazioni. Dopo la raccolta, terminata intorno a mezzogiorno, la spiaggia si è trasformata in un’arena di socializzazione, con interviste, musica, balli e performance artistiche. Il Liceo Matilde Serao di Pomigliano d’Arco ha animato la mattinata con musica rap e dj set, con la partecipazione del DJ Edoardo Cutropia, arrivato per l’occasione da Pescara.

Tra momenti di riflessione e divertimento, la manifestazione ha sottolineato l’importanza dell’agire insieme per il bene comune. La partecipazione delle associazioni territoriali ha confermato che il cambiamento è possibile solo se condiviso. La spiaggia, bonificata e restituita più pulita alla comunità, è oggi anche simbolo di una gioventù che non ha paura di sporcarsi le mani per un futuro migliore.

“Ringraziamo tutti gli istituti coinvolti, i docenti, i referenti scolastici, i volontari e le realtà associative locali – conclude Gallina (Plastic Free) – che hanno contribuito a trasformare una giornata di raccolta in un grande esempio di comunità, educazione e speranza”.