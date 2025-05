Ambiente, De Gaetano (Plastic Free): “l’inquinamento da plastica una minaccia per la salute pubblica”

MeteoWeb

“Non è questione di essere ambientalisti: oggi l’inquinamento da plastica è un problema di salute”. Con queste parole Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, ha acceso i riflettori su una delle emergenze più gravi e sottovalutate del nostro tempo, intervenendo al Sustainable Procurement Summit 2025, evento di riferimento per la sostenibilità che si è svolto a Milano. Durante il suo intervento, De Gaetano ha voluto rompere un paradigma radicato: “Per troppo tempo la questione della plastica è stata relegata al dibattito ambientale, come se riguardasse solo chi abbraccia uno stile di vita ecologista. Ma oggi l’inquinamento da plastica ha superato la soglia dell’attivismo: è diventato un problema concreto di salute pubblica”.

Il presidente di Plastic Free, associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, ha portato all’attenzione dei partecipanti i rischi legati alle micro e nanoplastiche, ormai ovunque: nei mari, nell’aria, nell’acqua potabile, nel sale da cucina e, fatto ancor più inquietante, perfino nella placenta umana. “Non è più solo una questione di tartarughe intrappolate nei sacchetti o di spiagge deturpate: la plastica entra letteralmente nei nostri corpi,” ha affermato De Gaetano.

La sua denuncia è fondata su numerosi studi scientifici che collegano la presenza di nanoplastiche – particelle grandi meno di un miliardesimo di metro – a gravi implicazioni per la salute. “Parliamo di interferenze endocrine, di effetti sul neurosviluppo, sul metabolismo. E tutto questo può iniziare sin dall’infanzia, se non addirittura prima della nascita – ha concluso il presidente di Plastic Free Onlus – Essere consapevoli non significa essere estremisti. Significa prendere atto che il problema è reale, diffuso e ci riguarda da vicino. Non servono etichette ideologiche per proteggere ciò che abbiamo di più prezioso: la nostra salute”.