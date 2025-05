America’s Cup: la leggenda della “Vecchia Brocca” tra storia, innovazione e sfide epiche

MeteoWeb

L’America’s Cup, la Coppa America di vela, conosciuta anche come “Vecchia brocca“, è il trofeo sportivo ancora disputato più antico al mondo. La sua storia attraversa secoli, rivoluzioni tecniche e sfide epiche tra i mari di tutto il pianeta.

Le origini nel 1851: la Coppa delle 100 Ghinee

Tutto iniziò il 22 agosto 1851, quando 15 golette e cutter si sfidarono nelle acque del Solent, tra l’Isola di Wight e la costa britannica. La vittoria andò al veliero statunitense America, comandato dal Commodoro John Stevens. La “Coppa delle 100 Ghinee”, così si chiamava inizialmente, attraversò così l’Atlantico. Nel 1856 fu donata al New York Yacht Club, trasformandosi in trofeo internazionale.

La prima vera sfida: nasce la Coppa America

La prima edizione ufficiale della Coppa America si disputò solo l’8 agosto 1870, su un percorso di 38 miglia da Staten Island a Sandy Hook e ritorno. Fu in quell’occasione che prese il nome attuale, in omaggio alla goletta America. Da allora, si sono svolte 37 edizioni, interrotte solo dal 1937 al 1958.

L’ingresso dell’Italia e la Louis Vuitton Cup

Per decenni la competizione fu dominata da inglesi e americani, finché nel 1983 fu istituita la Louis Vuitton Cup per determinare lo sfidante del detentore. L’Italia entrò nella storia con Azzurra, Il Moro di Venezia e infine Luna Rossa, che sfidò il Team New Zealand, diventando simbolo nazionale.

L’era dei catamarani: innovazione e spettacolo

Una svolta storica avvenne nel 2013, quando Larry Ellison, patron del team Oracle, impose l’uso di catamarani al posto delle imbarcazioni tradizionali. Le nuove barche, dotate di scafi gemelli e un’ala rigida al posto della vela, hanno reso la Coppa America più veloce, tecnica e spettacolare, attirando un nuovo pubblico globale.

La Coppa America continua oggi a rappresentare una sfida tecnologica, sportiva e culturale senza pari nel mondo dello sport.