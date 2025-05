L’Amerigo Vespucci torna a Napoli: la nave più antica della Marina saluta la città

MeteoWeb

La nave scuola Amerigo Vespucci, orgoglio della Marina Militare italiana, è tornata questa mattina a Napoli, attraccando al molo Beverello. Costruita 94 anni fa nei cantieri di Castellammare di Stabia, continua a incantare per la sua eleganza senza tempo. Al comando del capitano di vascello Giuseppe Lai, il Vespucci ha incrociato la nuova nave Atlante, simbolo del futuro, prima di approdare nel cuore del capoluogo partenopeo.

Accolta con entusiasmo da autorità civili e militari, tra cui il prefetto Michele di Bari, la nave resterà in città per quattro giorni. Sin dal primo giorno, moltissime scolaresche e visitatori si sono riversati a bordo per ammirarla e visitare il “Villaggio IN Italia”, allestito accanto all’ormeggio.

Con i suoi 250 membri d’equipaggio, che superano i 400 durante l’addestramento degli allievi dell’Accademia Navale di Livorno, il Vespucci è più di una nave: è ambasciatrice dell’Italia nel mondo. In 20 mesi ha toccato 30 Paesi, promuovendo cultura, tecnologia, scienza e gastronomia italiane.

Per Napoli è un ritorno carico di storia: il Vespucci mancava da 3 anni dalle acque del Maschio Angioino. E ogni volta, è come la prima.