Un annullo speciale per celebrare il primo volo diretto Catania-New York

È partito questa mattina dall’Aeroporto di Catania il primo volo diretto Delta Air Lines con destinazione New York-JFK, concludendo l’inaugurazione ufficiale della nuova tratta che collegherà con frequenza giornaliera la Sicilia orientale alla metropoli statunitense per tutta la stagione estiva. “Catania si apre ancora di più al mondo con la nuova tratta diretta tra Catania e New York di Delta Air Lines e lo fa con la forza della sua accoglienza, bellezza e vocazione internazionale”, ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac.

“Questo volo non è soltanto una nuova rotta aerea. È un ponte che unisce due mondi, due culture, due comunità legate da affetti, affari, turismo e da una lunghissima storia. Grazie a questo collegamento strategico, i siciliani avranno la straordinaria opportunità di raggiungere più facilmente una delle città più importanti al mondo senza scali, facilitando viaggi d’affari, turismo e relazioni culturali. Sac conferma così anche il suo impegno nel promuovere la crescita e la connettività dell’intera regione“, ha aggiunto.

L’inaugurazione del volo è stata accolta con la tradizionale cerimonia del taglio del nastro nello scalo etneo, con l’intervento di Cordell Campbell, Field director operation Emeai di Delta e Nico Torrisi.

Un annullo speciale

Inoltre, per l’occasione, Poste Italiane ha realizzato un annullo filatelico e una cartolina speciali. Alla cerimonia hanno partecipato la Sac e i rappresentanti di filatelia di Poste Italiane, che hanno apposto lo speciale bollo con la dicitura “Inaugurazione nuovo volo diretto Catania-New York – aeroporto di Catania” sul francobollo celebrativo dei 100 anni di Fontanarossa, emesso esattamente un anno fa. Appassionati e viaggiatori di passaggio hanno così potuto timbrare le corrispondenze con lo speciale annullo presso la postazione di Poste Italiane, portando con sé il ricordo di questa giornata particolare.