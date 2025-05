L’annuncio di Meloni: “America’s Cup per la prima volta in Italia”

MeteoWeb

“Sono orgogliosa di annunciare che l’America’s Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia“: è quanto ha affermato il premier Giorgia Meloni ufficializzando che “sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la 38ª edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo“.

“Ringrazio il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, Sport e Salute e tutti coloro che hanno lavorato, con passione e determinazione, per raggiungere questo grande risultato“, ha aggiunto il presidente del Consiglio in una dichiarazione diffusa da Palazzo Chigi.

“La scelta del capoluogo partenopeo – ha proseguito Meloni – contribuirà a rafforzare il rinnovato protagonismo del Sud, che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo e il suo orgoglio, registrando una crescita del PIL e dell’occupazione superiore alla media nazionale“.

“L’organizzazione dell’America’s Cup a Napoli consentirà, inoltre, di accelerare l’imponente piano di riqualificazione e rigenerazione avviato dal governo per trasformare l’area di Bagnoli in un moderno polo turistico, balneare e commerciale. La scelta dell’Italia è una scelta che ci inorgoglisce, perché è un riconoscimento all’identità stessa della nostra nazione. Senza il mare, infatti, noi non saremmo ciò che siamo. Il mare è storia, identità, cultura ma anche un pezzo insostituibile del nostro sistema produttivo ed economico, grazie alla posizione di leadership che ricopriamo nella nautica, nella cantieristica, nell’industria armatoriale, nella crocieristica e in tanti altri ambiti connessi alla ‘blue economy‘”. “Non vediamo l’ora di accogliere l’America’s Cup. L’Italia sarà all’altezza di questa sfida, e dimostrerà ancora una volta al mondo di cosa è capace“, conclude il premier.

Napoli ha già ospitato eventi legati all’America’s Cup nel 2012 e nel 2013, in vista della 34ª America’s Cup, accogliendo 2 eventi della America’s Cup World Series.