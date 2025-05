Gli antichi pattern di El Niño suggeriscono le tendenze climatiche future: lo studio

MeteoWeb

Uno studio condotto dalla Monash University sta spingendo gli scienziati a riconsiderare l’evoluzione del sistema El Niño-Southern Oscillation (ENSO) e il suo possibile comportamento futuro, mentre il clima continua a cambiare. Lo studio più completo finora condotto sul sistema climatico dell’Eocene inferiore, uno dei periodi più caldi conosciuti nella storia, ha rilevato che le due fasi dell’ENSO, El Niño e La Niña, erano entrambe più intense e si verificavano su intervalli di tempo più lunghi rispetto a oggi. Durante l’Eocene inferiore, le temperature globali erano fino a 15°C più alte rispetto a oggi.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, ha scoperto che questo calore, combinato con un Oceano Pacifico tropicale molto più esteso e una diversa geografia globale, ha rimodellato i venti e le correnti oceaniche responsabili della regolazione delle temperature oceaniche.

ENSO è un modello climatico ricorrente nel Pacifico tropicale, determinato dalle interazioni tra le temperature oceaniche e i venti atmosferici, con due fasi distinte: El Niño e La Niña. El Niño è generalmente responsabile di un clima più caldo e secco in Australia, mentre La Niña porta in genere precipitazioni più intense.

Oltre ai rischi di siccità o inondazioni associati a un forte El Niño o La Niña, cambiamenti in linea con quelli osservati durante il periodo più caldo dell’Eocene inferiore potrebbero portare a un’alterazione della variabilità climatica, con impatti di vasta portata sui sistemi oceanici e atmosferici globali.

Il ricercatore principale, il Dott. Abhik Santra, ricercatore presso la Monash School of Earth, Atmosphere and Environment, ha affermato che i risultati non solo migliorano la nostra comprensione del clima del passato, ma gettano anche luce su come il riscaldamento futuro potrebbe influenzare la variabilità climatica associata all’atmosfera e all’oceano nel Pacifico tropicale. “Nell’Eocene inferiore, l’Oceano Pacifico tropicale era circa 1,5 volte più ampio di oggi“, ha affermato il Dott. Santra. “Questo ha cambiato il modo in cui l’oceano e l’atmosfera interagivano, determinando un ENSO più forte con cicli più lunghi di quelli che osserviamo oggi”.

“Abbiamo utilizzato questi risultati per comprendere meglio i processi fondamentali alla base di El Niño e La Niña. I nostri risultati offrono anche importanti indizi su come l’ENSO potrebbe comportarsi in un clima futuro che rimarrà persistentemente caldo”, ha spiegato.

Per capire come l’ENSO potrebbe rispondere al futuro riscaldamento globale, i ricercatori hanno dovuto separare gli effetti dei cambiamenti tettonici da quelli del riscaldamento causato dai gas serra. Ci sono riusciti eseguendo esperimenti mirati con modelli climatici, rivelando che la tettonica e il riscaldamento dovuto ai gas serra possono influenzare l’ENSO in modi opposti.

“Non abbiamo ancora un chiaro consenso su come l’ENSO cambierà in futuro“, ha affermato il Dott. Santra. “Ma esaminando periodi di calore prolungato nella storia della Terra, il nostro studio ci avvicina alla comprensione della sua possibile evoluzione”.

Sebbene molti modelli climatici suggeriscano che la variabilità dell’ENSO potrebbe aumentare nei prossimi decenni, sussiste ancora una significativa incertezza. “Una volta che il clima più caldo raggiungerà l’equilibrio e smetterà di aumentare ulteriormente la temperatura, è probabile che l’ENSO diventi leggermente più debole, rispetto alla sua altezza durante l’aumento del riscaldamento globale, sebbene probabilmente ancora più forte di oggi”, ha affermato il Dott. Santra. “Questo mette in discussione l’idea che l’ENSO semplicemente si rafforzerà in un mondo più caldo. Il nostro studio dimostra che la relazione tra il riscaldamento globale e il comportamento dell’ENSO è più complessa di quanto si pensasse in precedenza”.

Il Dott. Santra e il team di ricerca paleoclimatica della Monash stanno ora proseguendo questo lavoro per esplorare ulteriormente la variabilità del clima tropicale preistorico. Scoprire di più sugli antichi sistemi climatici della Terra mira a raccogliere indizi vitali sul futuro del pianeta in un contesto di continuo riscaldamento globale.