Anziano scomparso da ieri sera in Calabria, soccorritori mobilitati: ricerche in corso anche con i droni | FOTO

Alle ore 22:30 circa del 3 maggio, su richiesta del Sindaco del Comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro), sono state avviate le operazioni di ricerca di un anziano ospite di una RSA situata nella frazione Colla. L’uomo si era allontanato dalla struttura nel tardo pomeriggio della stessa giornata, facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente è stato attivato il Piano di Ricerca per Persona Dispersa, che coinvolge un ampio dispositivo interforze. Le operazioni vedono impegnati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, con squadre provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento volontario di Taverna. Sul posto è presente anche l’Unità di Comando Locale (Sala Operativa Mobile) con personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (TAS).

Il dispositivo di soccorso è stato ulteriormente potenziato con l’intervento delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Vibo Valentia e Reggio Calabria, nonché di unità SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) provenienti dai Comandi di Salerno e Potenza e dal Nucleo Regionale VVF Calabria. In volo anche l’elicottero “Drago VF62” del Reparto Volo di Lamezia Terme.

Attualmente, sono oltre 20 le unità dei Vigili del Fuoco coinvolte nelle ricerche, affiancate da gruppi di Volontariato di Protezione Civile, da unità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dai Carabinieri.

Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta, con l’obiettivo prioritario di rintracciare al più presto la persona scomparsa e garantirne l’incolumità. A coordinare tutte le forze in campo impegnate nella ricerca l’Ispettore Antincendio Esperto Massimo Conforti del Comando Vigili del Fuoco di Catanzaro. Come possiamo vedere a corredo dell’articolo, per le ricerche i soccorritori si avvalgono delle migliori tecnologie con l’utilizzo di droni.

