Api in pericolo: Enpa lancia l’allarme e invita ad adottare un apiario

In occasione della Giornata Mondiale delle Api, oggi 20 maggio, l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) rinnova l’allarme sul declino degli impollinatori e promuove il progetto “Adotta un apiario“. L’iniziativa, parte della campagna di tesseramento 2025, invita i cittadini a sostenere gli apiari gestiti dall’associazione con una donazione simbolica di 18 euro. In cambio, si riceve un attestato e semi di piante mellifere, per favorire microhabitat urbani a sostegno delle api.

Le api sono fondamentali per la biodiversità: secondo l’ONU, il 90% delle piante selvatiche da fiore e il 75% delle colture alimentari dipendono dall’impollinazione animale. Il loro declino rappresenta quindi una grave minaccia per la sicurezza alimentare globale.

In Italia, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) segnala una costante presenza di pesticidi nei campioni apistici tra il 2015 e il 2023. Inoltre, 34 specie di api native italiane sono oggi a rischio estinzione.

L’appello è chiaro: agire ora per proteggere gli impollinatori e garantire un futuro sostenibile. Maggiori informazioni su www.enpa.org/adotta-un-apiario.