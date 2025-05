Apple implementa l’IA in Safari e Alphabet perde il 7,2% al Nasdaq

MeteoWeb

Le azioni Alphabet (GOOGL) hanno chiuso oggi a 151,38 dollari, in calo di circa il 7,2% rispetto alla chiusura del giorno precedente di 163,23 dollari. Il trading intraday ha visto il titolo scendere fino a 147,949 dollari e raggiungere un massimo di 164,902 dollari, con il prezzo che ha fluttuato notevolmente durante la sessione. La ragione principale di questo calo sembra essere un articolo che indica che Apple sta esplorando l’integrazione di funzionalità di ricerca basate sull’intelligenza artificiale nel suo browser Safari, incorporando potenzialmente i servizi di OpenAI, Perplexity e Anthropic.

Questo sviluppo ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori sulla potenziale perdita di quote di mercato da parte di Alphabet nel suo core business di ricerca, che rappresenta una parte sostanziale delle sue entrate (circa il 62% secondo alcune stime). Le azioni di Alphabet sono scese fino al 9% a un certo punto, segnando il giorno peggiore dal quarto trimestre 2023.

In particolare, Eddy Cue, capo dei servizi di Apple, ha testimoniato in un tribunale federale nell’ambito di una causa del Dipartimento di Giustizia contro Alphabet, affermando che i motori di ricerca AI potrebbero eventualmente sostituire i motori di ricerca tradizionali come Google, alimentando ulteriormente i timori degli investitori.

Nonostante i solidi fondamentali di Alphabet, tra cui una crescita dei ricavi del 12% su base annua a 90,2 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025 e i progressi nell’intelligenza artificiale con il suo modello Gemini 2.5, la reazione immediata del mercato riflette l’incertezza sulla minaccia competitiva rappresentata dalla potenziale mossa di Apple.