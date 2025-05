Arriva la Luna dei Fiori, ecco perché sarà diversa dalle altre

MeteoWeb

Il cielo notturno del 12 maggio ci regalerà uno spettacolo affascinante: la Luna piena di maggio, conosciuta come “Luna dei Fiori”, sarà ben visibile a partire dal crepuscolo, brillando per tutta la notte fino al mattino successivo. Lo spettacolo sarà osservabile anche nelle notti di domenica 11 e martedì 13 maggio, grazie alla persistenza dell’aspetto “pieno” del nostro satellite naturale.

Quest’anno, però, c’è un dettaglio in più: la Luna di maggio sarà una Microluna, ovvero l’opposto di una Superluna.

Cos’è una Microluna? La Luna all’apogeo

Il termine “Microluna” indica una Luna piena che si verifica vicino all’apogeo, cioè nel punto della sua orbita in cui si trova più lontana dalla Terra. A differenza delle Superlune, che appaiono più grandi e luminose, una Microluna risulterà leggermente più piccola e meno brillante del normale.

In particolare, lunedì 12 maggio la Luna si troverà a circa 406mila km dalla Terra, ben oltre la distanza media di 384.400 km. Questo fenomeno si verifica a causa dell’orbita ellittica della Luna, che la porta ciclicamente più vicino (perigeo) o più lontano (apogeo) dal nostro pianeta.

Quando vedere la Luna dei Fiori

Il momento esatto della Luna piena sarà alle 18:55 ora italiana, quindi momento migliore per l’osservazione sarà al tramonto, quando la Luna sorgerà in direzione Est.

Per godere dello spettacolo al meglio, si consiglia di trovare un luogo con orizzonte libero a Est e consultare gli orari precisi di alba e tramonto lunare nella propria località. Al suo sorgere, la Luna apparirà più grande del normale a causa dell’illusione lunare, un effetto ottico ancora non del tutto compreso dalla scienza. In più, sarà possibile vederla color arancio per via della diffusione Rayleigh, lo stesso fenomeno che rende i tramonti rossi.

I nomi della Luna di maggio: un viaggio tra culture

La Luna di maggio è chiamata “Luna dei Fiori” per via della fioritura tipica di questo periodo dell’anno nell’emisfero Nord. Tuttavia, ha molti altri nomi legati alle tradizioni locali:

“Sucker Moon” per gli Anishinaabe (Ojibwe) della regione dei Grandi Laghi;

per gli Anishinaabe (Ojibwe) della regione dei Grandi Laghi; “Milk Moon” , nome anglosassone collegato alla pratica di mungere le mucche più frequentemente in maggio;

, nome anglosassone collegato alla pratica di mungere le mucche più frequentemente in maggio; Altri nomi includono “Mothers’ Moon”, “Hare Moon”, “Bright Moon” e “Grass Moon”.

La prossima Luna Piena

Dopo la Microluna di maggio, il prossimo appuntamento sarà con la Luna piena di giugno, la “Luna delle Fragole”, prevista per mercoledì 11 giugno, ma visibile al meglio martedì 10 giugno al tramonto. Sarà l’ultima Luna piena della primavera nell’emisfero nord, a pochi giorni dal solstizio d’estate, che quest’anno cadrà sabato 21 giugno.

