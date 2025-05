Artropocene Festival: a Padova due giorni per esplorare la natura

MeteoWeb

Il 24 e 25 maggio 2025, nella cornice del Museo Esapolis di Padova, prende vita la prima edizione di Artropocene Festival: due giornate di incontri, spettacoli, musica e installazioni per esplorare il rapporto tra esseri umani e natura attraverso lo sguardo di chi la abita da centinaia di milioni di anni: gli artropodi. Il festival ospiterà alcuni dei nomi più autorevoli della divulgazione scientifica italiana, tra cui il prof. Giorgio Vallortigara, con un intervento dedicato ai “Cervelli in miniatura”; Giacomo Moro Mauretto (Entropy for Life), con cui si parlerà di alimentazione a base di insetti; Riccardo De Marco, sulla scoperta dei meccanismi (e dei rimedi) delle punture di zanzara.

E ancora: Generazione STEM, Andrea Boscherini, Non è la Zebra, Seli Nature, Jacopo De Luca e molti altri, per promuovere un approccio sempre più curioso, informato e consapevole verso la natura che ci circonda. Le giornate si concluderanno con spettacoli di stand-up comedy, come Fill Pill e il suo show “Divulgazione Coatta Ambientale”, e performance musicali dal vivo, tra cui Bum Bum Fritz, Paul Lution e Mystic Natural. Non mancheranno attività per tutte le età: laboratori interattivi a cura del Museo Esapolis (laboratori tattili), Brio Sfera (“1000 modi per estinguersi” e “50 sfumature di biodiversità”) e Fattoria Mini Mondo (“Impariamo a conoscere e rispettare gli animali esotici”).

In occasione del festival, verrà inaugurata la mostra fotografica WANE – We Are Nature Expedition di Valeria Barbi (autrice) e Davide Agati (fotografo e videomaker). Un reportage costruito in 22 mesi di viaggio lungo la Panamericana, attraverso 16 paesi e quasi 80.000 chilometri, per raccontare gli impatti delle attività umane sulla biodiversità e le storie di chi si impegna ogni giorno per proteggerla. Obiettivo del festival: promuovere il pensiero critico e la cultura scientifica attraverso linguaggi accessibili e interdisciplinari, in un contesto che unisce consapevolezza, stupore e inclusività.

