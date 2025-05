Assemblea OMS a Ginevra: al centro l’Accordo pandemico e la salute globale

MeteoWeb

Si apre oggi, lunedì 19 maggio, la 78ª Assemblea Mondiale della Sanità, evento cruciale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dedicato al tema “One World for One Health”. Dopo tre anni di intensi negoziati, il punto focale sarà la discussione sull’Accordo pandemico, un patto globale che potrebbe essere adottato ufficialmente martedì 20 maggio. Per la seconda volta nella storia, gli Stati membri valuteranno un accordo vincolante ai sensi dell’articolo 19 della Costituzione OMS, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale nella prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie.

L’Assemblea, in programma fino al 27 maggio a Ginevra, riunisce leader e stakeholder globali, riaffermando il principio dell’equità sanitaria universale. Tra i temi centrali, anche il finanziamento sostenibile: si discuterà di un aumento del 20% delle contribuzioni obbligatorie per il bilancio 2026-2027, parte della strategia globale 2025-2028. In totale, si affronteranno circa 75 temi e si prevede l’approvazione di oltre 40 risoluzioni su questioni come resistenza antimicrobica, cambiamenti climatici ed emergenze sanitarie.