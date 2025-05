Giugno sotto le stelle: tornano gli Astroincontri al Parco astronomico di Rocca di Papa

MeteoWeb

Nel mese di giugno tornano gli appuntamenti con la scienza al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa (RM). L’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), da sempre in prima linea nella promozione e diffusione della cultura scientifica, propone al pubblico di tutte le età tanti nuovi Astroincontri per immergersi nell’affascinante mondo dell’Astronomia e per scoprire dalla viva voce di esperti tutti i segreti dell’Universo, sotto la cupola del planetario – formidabile strumento di simulazione del cielo – e ai telescopi. “Quello degli Astroincontri è un appuntamento che ci vede protagonisti sin da quando l’Osservatorio è nato nel 2000”, afferma Luca Orrù, Presidente dell’ATA. “Siamo convinti che ci sia sempre più spazio per la diffusione di una cultura scientifica e astronomica di qualità per il pubblico e il nostro sforzo è quello di trasmettere non solo nozioni, ma la passione che ci fa amare il cielo e le sue meraviglie”. Gli Astroincontri sono strutturati secondo uno standard ormai collaudato che prevede una presentazione divulgativa su un tema astronomico, in aula o nel planetario, e successivamente l’osservazione guidata del cielo a occhio nudo e al telescopio.

Si parte giovedì 5 giugno con lo speciale Astroincontro inserito nell’ambito dell’iniziativa nazionale di divulgazione astronomica e di educazione ambientale “Save the pale blue dot”, organizzata dall’Unione Astrofili Italiani in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. Ad aprire l’evento sarà la conferenza di taglio divulgativo “La Terra raccontata dall’alto: un viaggio fra Scienza e immagini” a cura della Dott.ssa Rosalinda Morrone dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Previsti, a seguire, uno spettacolo multimediale di Astronomia sotto la cupola del planetario e osservazioni guidate del cielo notturno ai telescopi.

Venerdì 6 giugno torna la Night Star & Moon Walk: l’attesa passeggiata notturna nei dintorni del Parco astronomico “Livio Gratton”, in una delle località più suggestive e buie dei Castelli Romani, dove è ancora possibile l’osservazione del cielo stellato a occhio nudo. La passeggiata notturna sarà l’occasione per conoscere non solo le meraviglie del cielo, ma anche la storia geologica del vulcano laziale, la flora e la fauna locali. Venerdì 13 giugno è la volta dell’Astroincontro “Stelle al planetario – Il Cielo del mese”. Sotto la cupola di 7 metri di diametro del planetario, la divulgatrice dell’ATA Carla Gregori guiderà il pubblico alla scoperta del cielo del periodo proiettando foto e video astronomici. Lo spettacolo di grande impatto emozionale getterà le basi per l’osservazione astronomica successiva, nel giardino e nella cupola, con gli esperti dell’Associazione.

Per la gioia di adulti e bambini, venerdì 20 giugno torna un nuovo appuntamento dell’iniziativa “Stelle al planetario” dedicato alla scoperta del solstizio estivo. Porte aperte al pubblico anche venerdì 27 giugno in occasione dell’Astroincontro “Galileo Galilei e il rivoluzionario Sidereus Nuncius”, con conferenza divulgativa a cura dell’esperto dell’ATA Walter Antonaci e osservazioni astronomiche a occhio nudo e all’oculare dei telescopi, per cogliere e ammirare tutti i dettagli degli oggetti celesti.