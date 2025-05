Attività solare: a L’Aquila la Scuola internazionale per giovani scienziati

MeteoWeb

Al via oggi, negli spazi del Centro Congressi “Luigi Zordan” dell’Aquila, la Scuola internazionale “Cross-scale coupling of Heliophysics Systems” organizzata da Consorzio Area di Ricerca in Astrogeofisica, Università degli Studi dell’Aquila, Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il corso, in programma fino a venerdì 16 maggio, sarà dedicato alla discussione di tematiche di grande attualità e interesse scientifico: attività solare, esplosioni coronali con relativa propagazione di strutture coronali nello spazio interplanetario, interazione tra magnetosfera e ionosfera terrestri, tempeste geomagnetiche e Space Weather.

La Scuola, patrocinata tra gli altri dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), coinvolge 50 giovani ricercatori provenienti da Enti e Università di tutto il mondo che saranno guidati nelle loro attività da alcuni dei più autorevoli scienziati del settore.