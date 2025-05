Aumentano i prezzi dei chip: impatto su Apple e Samsung

MeteoWeb

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), il più grande produttore mondiale di semiconduttori a contratto, annuncia un aumento del 10% sui prezzi dei chip. La notizia, riportata da Phone Arena, colpisce principalmente Apple, principale cliente di Tsmc per i processori degli iPhone. I nuovi modelli Apple, in arrivo a settembre, potrebbero quindi vedere un aumento di prezzo se l’azienda decidesse di trasferire il rincaro ai consumatori.

Parallelamente, Samsung, pur producendo internamente i chip Exynos, dipende da Tsmc per i semiconduttori Qualcomm destinati a mercati selezionati, e subirà anch’essa l’impatto del rincaro. L’aumento dovrebbe entrare in vigore da gennaio, in vista del lancio dei Galaxy S26.

Nel frattempo, Apple valuta di spostare parte della produzione fuori dalla Cina, in Paesi con dazi inferiori, come l’India, ma l’amministrazione Trump spinge per una maggiore produzione negli USA.