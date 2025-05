In Australia alghe uccidono 200 specie marine

MeteoWeb

Oltre 200 specie marine, tra cui squali di profondità, polpi, e altre sono state uccise da una fioritura algale tossica che ha colpito la costa dell’Australia Meridionale da marzo. Secondo l’analisi di 1.400 segnalazioni condotta da OzFish, e riportata dal Guardian, quasi la metà (47%) delle specie morte erano pesci con pinne raggiate e un quarto (26%) erano squali e razze. I cefalopodi, come calamari, seppie e polpi, rappresentavano il 7%, mentre i decapodi, come granchi, aragoste e gamberi, costituivano il 6% delle specie segnalate come morte o spiaggiate.

Brad Martin, responsabile del progetto OzFish per l’Australia meridionale, ha affermato che la dannosa fioritura delle alghe Karenia mikimotoi è come una coperta tossica che soffoca la vita marina. “Può soffocare i pesci dalle branchie – ha spiegato – causare emorragie attaccando i loro globuli rossi e agire come una neurotossina, attaccando il sistema nervoso e il cervello dei pesci, causando comportamenti insoliti. Ecco perché alcuni pesci e squali si comportano in modo così strano e perché molti dei morti hanno una sfumatura rossa: è come un film dell’orrore per i pesci”.

Le cause della fioritura algale

Secondo il Dipartimento dell’ambiente dello Stato, la fioritura algale è stata causata da un’ondata di calore marina in corso (con temperature dell’acqua di 2,5°C più alte del solito) e da condizioni marine relativamente calme con poco vento e piccole onde.

L’estensione

Sebbene non siano tossiche per l’uomo, le alghe potrebbero causare irritazioni cutanee e sintomi respiratori, oltre a causare morie di massa tra gli organismi marini. L’alga è stata individuata per la prima volta a metà marzo nella Penisola di Fleurieu dello Stato e da allora si è diffusa lungo le coste del sud-est, nella Penisola di Yorke e nell’isola di Kangaroo.

L’impatto sulla pesca

OzFish, un’organizzazione dedita al ripristino dei corsi d’acqua e degli habitat ittici, è preoccupata per l’impatto a lungo termine sulla pesca, dato che la fioritura ha ucciso pesci di tutte le età, dagli avannotti ai pesci adulti da riproduzione, nonché le loro fonti di cibo. Diversi allevamenti di ostriche e la raccolta commerciale di pipis sono stati temporaneamente chiusi a causa dell’epidemia, una situazione senza precedenti per l’Australia Meridionale, ha affermato il Ministro dell’ambiente, Susan Close: “stiamo parlando di una fioritura algale molto estesa, con un impatto significativo sulla vita marina”, ha detto, aggiungendo che alcune zone dell’epidemia raggiungono i 20 metri di profondità.

La Karenia mikimotoi è un’alga insolita, in grado di nutrirsi sia di luce solare che di altri organismi. E sono queste caratteristiche, unite a temperature dell’acqua insolitamente elevate e stabili, che hanno permesso alla fioritura algale di diventare così estesa e prolungata.