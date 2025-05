Auto elettriche cinesi alla conquista del mondo

MeteoWeb

Il Salone dell’Auto di Shanghai ha mandato un segnale forte e chiaro: la Cina è ormai in testa alla corsa globale per l’innovazione nel settore automobilistico. In uno spazio espositivo vasto come oltre 60 campi da calcio, le case cinesi hanno dominato la scena, lasciando in secondo piano i tradizionali giganti occidentali. Protagonista assoluta la Denza Z, la nuova sportiva elettrica firmata Byd. Al Salone non sono mancati prototipi di auto volanti, veicoli autonomi e batterie ultraveloci capaci di garantire centinaia di chilometri di autonomia con soli cinque minuti di ricarica.

Un tempo accusate di copiare, le case automobilistiche cinesi sono oggi pioniere tecnologiche. Byd ha superato Tesla e Volkswagen, diventando il nuovo punto di riferimento in patria e all’estero. Nel 2023, per la prima volta, i consumatori cinesi hanno preferito i marchi locali a quelli stranieri. In un mondo scosso da guerre commerciali e dazi, la Cina controlla ora oltre il 60% del mercato globale dei veicoli elettrici. Con eventi come il Salone di Shanghai, punta a consolidare il suo ruolo di superpotenza tecnologica.

