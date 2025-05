Auto, ex manager Volkswagen condannati per il Dieselgate: accuse e sentenza

MeteoWeb

Quattro ex dirigenti del gruppo Volkswagen sono stati dichiarati colpevoli di frode nel processo penale relativo allo scandalo delle emissioni, con due condanne a pene detentive e altre due a pene sospese. La sentenza è stata emessa dalla sezione di diritto economico del tribunale regionale di Braunschweig, dopo che la procura aveva chiesto pene tra i due e i quattro anni di carcere, ritenendo la sospensione adeguata solo in un caso. La difesa, invece, aveva chiesto tre assoluzioni e un ammonimento. Tra i condannati, l’ex responsabile dello sviluppo dei motori diesel dovrà scontare quattro anni e mezzo di carcere, mentre l’ex capo dell’elettronica di propulsione è stato condannato a due anni e sette mesi. L’imputato di grado più elevato, un ex membro del consiglio di sviluppo del marchio Volkswagen, ha ottenuto una condanna a un anno e tre mesi con la condizionale, così come un ex caporeparto, condannato a un anno e dieci mesi con la sospensione.