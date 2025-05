Axiom 4: slitta a giugno la nuova missione privata verso la ISS

MeteoWeb

Il decollo della missione Axiom 4 (Ax-4), inizialmente previsto per la fine di maggio, è stato ufficialmente rinviato a non prima dell’8 giugno. A comunicarlo è la NASA, che in un aggiornamento ha spiegato come il posticipo si renda necessario per completare la preparazione della capsula Crew Dragon di SpaceX e per riallineare il complesso calendario delle missioni verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

La capsula destinata a portare in orbita i 4 membri dell’equipaggio è siglata C213 ed è l’ultima unità riutilizzabile costruita dalla compagnia di Elon Musk. Doveva essere pronta per il volo Crew-10, avvenuto lo scorso marzo, ma problemi ai sistemi di propulsione e di controllo ambientale ne hanno ritardato l’operatività. Per evitare rallentamenti al programma della NASA, la missione Crew-10 è stata così effettuata con un altro veicolo, la Crew Dragon C210. La C213 è stata nel frattempo sottoposta a interventi di manutenzione straordinaria che ne hanno richiesto lo smontaggio parziale.

La missione Ax-4 partirà dal leggendario Launch Pad 39A del Kennedy Space Center in Florida, utilizzando un razzo Falcon 9 sempre di SpaceX.

Nell’ambito della missione Ax-4 andranno in orbita l’ex astronauta NASA Peggy Whitson, che tornerà nello Spazio per la 5ª volta, la seconda con Axiom Space, e 3 astronauti alla loro prima esperienza orbitale: l’indiano Shubhanshu Shukla, il polacco Sławosz Uznański-Wiśniewski e l’ungherese Tibor Kapu. L’equipaggio resterà sulla ISS per circa 2 settimane, dove parteciperà a una serie di esperimenti scientifici e attività di dimostrazione tecnologica.

La missione Ax-4 rappresenta un altro tassello importante nel crescente ruolo delle compagnie private nell’esplorazione spaziale. Axiom Space, infatti, punta a costruire la prima stazione spaziale commerciale e utilizza le missioni verso la ISS per acquisire esperienza e visibilità nel settore.