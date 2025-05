Balneatore colpito da malore improvviso: è morto nello stabilimento

MeteoWeb

Un balneatore di 56 anni è morto in seguito ad un malore improvviso che lo ha colpito mentre era al lavoro nel suo stabilimento, in piazza dei Pini, a Silvi Marina. Il fatto è avvenuto all’ora di pranzo. Sul posto, lanciato l’allarme, è subito intervenuto il 118, prima con l’ambulanza e poi con l’elicottero, ma per l’uomo, nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. Il 56enne era molto conosciuto in città. In segno di rispetto è stato deciso di rinviare a sabato 3 maggio la manifestazione Primavera Discofest organizzata dalla Silvi Enjoy e prevista per oggi in piazza di Pini, proprio davanti al lido del balneatore morto.

