Bambino perde un testicolo per colpa di una diagnosi errata: maxi risarcimento ai genitori

Un ospedale di Murcia e una compagnia assicurativa dovranno pagare 38.000 euro di risarcimento ai genitori di un bambino che ha perso un testicolo dopo che quella che si è rivelata una torsione testicolare è stata diagnosticata come stitichezza. Lo afferma la sentenza emessa dal Tribunale provinciale di Murcia, quando ha respinto il ricorso presentato dagli imputati contro la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado di quella città. Nel ricorso, l’imputato ha affermato che il paziente è stato sottoposto a tutti gli esami pertinenti sia durante la visita al pronto soccorso del 13 ottobre 2019, sia durante quella del giorno successivo. Ha aggiunto che non si è mai pensato che potesse soffrire di torsione perché in nessuna di quelle occasioni il bambino ha riferito alcun dolore ai testicoli, all’inguine o allo scroto.

In risposta, la Corte ha affermato che durante la prima visita il paziente aveva dichiarato di aver avvertito fastidio e dolore lombare e che, quando era tornato il giorno dopo, poiché le sue condizioni non erano migliorate, si sarebbero dovute adottare misure estreme per scoprire le sue reali condizioni, in particolare tramite esami. In mancanza di ciò, il ritardo nella diagnosi ha portato alla perdita traumatica del testicolo interessato, secondo la Corte, che ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali. La Corte attribuisce maggior valore alla perizia presentata dai ricorrenti, redatta da uno specialista in medicina legale, mentre la perizia del convenuto riguarda la pediatria e non l’urologia.