Bari, in migliaia alla Race for the Cure: la testimonianza di Isabella commuove e accende i riflettori sulle malattie rare

Bari ha ospitato la 19ª edizione della Race for the Cure, l’evento simbolo della lotta contro il tumore al seno, organizzato da Komen Italia. La manifestazione si è svolta in Piazza Prefettura, trasformata per l’occasione in un grande Villaggio della Salute, attivo dal 16 al 18 maggio con iniziative dedicate alla prevenzione, consulenze mediche gratuite, sport e sensibilizzazione. Tra le testimonianze più toccanti della giornata, spicca quella di Isabella, una donna affetta dalla sindrome dell’uomo rigido (Stiff Person Syndrome), una malattia neurologica rara e debilitante che causa gravi rigidità muscolari e spasmi involontari. Nonostante le difficoltà imposte dalla patologia, Isabella ha partecipato con coraggio alla corsa, diventando un simbolo di forza e determinazione per tutti i presenti.

La sua presenza ha assunto un significato ancora più profondo poiché ha partecipato a nome di A.Ma.R.A.M. Aps (Associazione Malattie Rare dell’Alta Murgia), portando l’attenzione anche sulle malattie rare, spesso invisibili, ma altrettanto bisognose di ascolto, ricerca e sostegno. L’evento ha visto la partecipazione di migliaia di persone, tra cui medici, volontari, pazienti, associazioni e semplici cittadini, uniti in una giornata di sport, consapevolezza e solidarietà. L’entusiasmo e la commozione hanno accompagnato ogni passo della corsa, confermando ancora una volta quanto sia importante fare rete per la salute di tutti.