La Baviera guarda al nucleare ceco: nuovi reattori a Dukovany e partnership energetica con Praga

La Baviera punta all’energia prodotta nelle centrali ceche e guarda con attenzione ai progressi nell’espansione delle centrali atomiche del paese confinante. Il progetto più avanzato riguarda la centrale di Dukovany, situata a 31 chilometri dal confine austriaco, dove dovrebbero essere costruiti almeno due nuovi reattori. Gli accordi con la società sudcoreana KHNP, incaricata della costruzione, sono in fase conclusiva, con la firma del contratto ormai imminente. Secondo i piani del governo ceco, il primo reattore potrebbe entrare in funzione entro il 2036. L’aumento dell’offerta di energia nucleare potrebbe avere un impatto moderato ma significativo sul mercato elettrico europeo, contribuendo a stabilizzare i prezzi, soprattutto durante i mesi invernali.

Serafin von Roon, direttore dell’Istituto di ricerca per l’economia energetica di Monaco, osserva che, se da un lato l’aggiunta di due gigawatt dalla Repubblica Ceca non rappresentano una svolta epocale, dall’altro potrebbe comunque influenzare la dinamica dei prezzi in alcune fasce orarie. “In determinati minerali, l’effetto potrebbe essere una riduzione sensibile del costo dell’energia”, ha spiegato von Roon. Tuttavia, lo studioso sottolinea che, entro il 2036, la Baviera avrà probabilmente raddoppiato o triplicato la propria capacità di energie rinnovabili, riducendo ulteriormente la dipendenza da fonti esterne. Intanto, l’intesa tra Baviera e Repubblica Ceca aveva segnato un passo avanti nella strategia energetica regionale con la visita a Praga alla fine del 2024 del ministro-presidente bavarese Markus Söder. Durante un incontro ufficiale, Söder e il premier ceco Petr Fiala avevano firmato una dichiarazione d’intenti per una partnership energetica.